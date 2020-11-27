Россияне все чаще сталкиваются с таким видом обмана, как целенаправленная подмена договора в момент его подписания. С такого рода мошенничеством можно встретиться как при оформлении микрокредита, так и при покупке, например, автомобиля или техники, рассказал финансовый консультант, кандидат экономических наук Александр Саяпин, на которого ссылается РИА Новости.

«Когда человек внимательно читает договор, то обращает внимание на крупную ошибку в реквизитах. Это специальный ляп, на который обращают внимание. Такому человеку перепечатывают договор, приносят новую версию без ошибки, и он ее подписывает, не перепроверив. На самом деле договор может быть абсолютно другой, но человек его уже подписал», — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

По его словам, доказать в этом случае факт мошенничества будет довольно сложно, поскольку человек сам подписал договор.

«Были случаи, когда удалось расторгнуть договор и вернуть все выплаты и проценты, были случаи, когда не удалось. Все зависит от конкретного договора, от конкретной компании и от профессионализма юриста, который будет вас защищать. Самому там справиться практически невозможно», — предупредил Саяпин.



Чтобы не попасть в ловушку мошенников, финансовый консультант рекомендует обращаться за заемными средствами только в проверенные и известные банки и внимательно читать договоры.

