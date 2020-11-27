Российские банки в 2020 году выдали предпринимателям льготных кредитов под 2% на поддержку бизнеса и сохранение рабочих мест на общую сумму свыше 406 млрд рублей, что позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работников. Об этом говорится в официальном ответе Минэкономразвития РФ на письмо главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова (копия есть в распоряжении ТАСС).

Программа выдачи кредитов под 2% предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям была запущена 1 июня и завершилась 1 ноября. Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженным на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. Если предприятие сохранит 90% имеющихся рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% — спишут половину.

«Для цели получения кредита предпринимателям необходимо было обратиться в банк — участник программы не позднее 1 ноября 2020 года. По состоянию на 2 ноября 2020 года с заемщиками заключено 224,8 тыс. кредитных соглашений на общую сумму 441,1 млрд рублей, из которых фактически выдано 406,07 млрд рублей по 220,5 тыс. кредитных соглашений, обеспечив выплату заработной платы для 5,4 млн работников», — говорится в документе.



Ранее в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину сенатор Кутепов предложил рассмотреть вопрос о повторном применении механизма поддержки предприятий в виде субсидии на каждого работника в размере 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на октябрь — ноябрь 2020 года. Как сообщал ТАСС Кутепов, субъекты РФ назвали безвозмездные субсидии на зарплату сотрудникам малых и средних компаний, а также льготные кредиты под 2% пострадавшим отраслям и социально ориентированным НКО наиболее эффективными мерами федеральной поддержки в условиях пандемии коронавируса.