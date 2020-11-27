Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи потерял 0,29% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 129,44 пункта. Индекс РТС просел на 0,52% — до отметки 1 300,33.

«К концу текущей недели оптимистичные настроения участников фондовых рынков несколько ослабли, — отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов. — Помимо слабой торговой активности в связи с выходным днем в США, инвесторы находятся в поисках новых новостных поводов для роста. Позитив на фоне сообщений о прорыве в разработке вакцины от COVID-19 уже заложен в ценах активов. Более того, у некоторых экспертов появились сомнения насчет эффективности вакцины от Astra Zeneca… Осторожно инвесторы продолжают смотреть и на перспективы восстановления мировой экономики… В целом ключевые мировые индексы продолжают находиться вблизи максимумов и показывают лучший месяц по темпам роста. Дальнейшую динамику рынков в оставшейся части года может определить заседание ФРС 16 декабря. Пока же нейтральный сантимент будет сохраняться на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе и США».

«Что же касается настроений на мировых рынках на утро пятницы, то умеренный рост наблюдается на азиатских площадках, в небольшом плюсе фьючерсы на американские индексы. При этом сдерживающее влияние на сантимент может оказать откат от локальных максимумов нефтяных котировок. Сегодня стартует сезон рождественских распродаж, результаты которого могут оказать влияние на настроения инвесторов. Учитывая откат нефтяных котировок и скорее нейтральные настроения на мировых рынках, в конце недели ждем от индекса Мосбиржи консолидации вблизи текущих уровней. Актуальным диапазоном для индекса на ближайшие торговые сессии остается уровень 3 100—3 150 пунктов», — пишет эксперт.