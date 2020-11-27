Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подорожал на 15 копеек. На 10:14 мск курс доллара вырос на 6 копеек и составил 75,77 рубля, а евро подорожал до 90,37 рубля (плюс 12 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу в США — короткий торговый день. В связи с этим до конца недели пара доллар/рубль может продолжить боковое движение около уровня 75,7 рубля. По доллару по-прежнему сохраняется движение в районе 75 рублей и ниже, прогнозировал эксперт.

«Рубль в паре с долларом так и не хочет начинать штурм важной отметки 75. Некоторую поддержку российская валюта сегодня будет получать от слабеющего доллара, но все-таки большее внимание трейдеры будут уделять динамике нефти. Каких-либо внутренних драйверов роста у рубля нет. Не исключено, что под конец дня мы увидим традиционный для пятницы рост спроса на иностранную валюту», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.