Люди разных профессий по-разному представляют свою жизнь и уровень желаемого дохода на пенсии, при этом 39% россиян собираются продолжать работать после 60—65 лет, выяснили сервис «Работа.ру» из экосистемы «Сбера» и НПФ СберБанка, опросив более 3 тыс. специалистов.

Пенсионными планами поделились россияне, работающие в IT, банках, финансах и инвестициях, медицине, образовании, строительстве, производстве и промышленности, кафе и ресторанах, а также транспорте и логистике. Выяснилось, что многие респонденты вне зависимости от специальности (39% опрошенных) собираются работать или подрабатывать после 60—65 лет. Больше всего трудоголиков среди строителей: работать на пенсии планируют почти 62%. За ними следуют работники из сферы производства и промышленности (59%), учителя (57%), представители сферы общественного питания (почти 57%), работники транспорта и логистики (56%). Подрабатывать на пенсии собираются также 50% медиков и 45% финансистов. Меньше всего к этому стремятся IT-специалисты: о работе или подработке говорят 37% опрошенных.

Многие респонденты на пенсии хотели бы посвятить себя заботам о семье и внуках. Об этом мечтают 20% финансистов и работников кафе или ресторанов, 16% программистов, по 18% медиков и работников производства и промышленности, по 19% учителей, строителей и работников транспорта и логистики. Также россияне хотели бы на пенсии тратить время только на себя — заниматься хобби, развлекаться, проводить время на даче и заботиться о здоровье. Это третий по популярности вариант, который набрал от 10% положительных ответов у строителей до 29% у финансистов.

Официально выйти на пенсию раньше установленного законом срока хотят относительно немногие россияне. Так, завершить карьеру в 50 лет хотели бы четверть айтишников, тогда как более трети из них (37%) готовы работать или подрабатывать, пока хватит сил. Мечтающих уйти на пенсию в 50 лет еще меньше среди финансистов и учителей — по 15%, а желающих трудиться до последнего — 34% и 38% соответственно. Больше всего людей, которые готовы работать в любом возрасте, пока хватает сил, — среди работников производства и промышленности (42%) и строителей (43%).

Как показал опрос, далеко не все респонденты готовы после официального выхода на пенсию продолжать работать, подрабатывать или консультировать именно в своей отрасли. Так, сменить сферу деятельности после 60—65 лет хотел бы каждый пятый айтишник (20%), каждый четвертый финансист (24%), медик (25%), учитель (23%) и строитель (25%). Уйти из родной отрасли после выхода на пенсию хотели бы почти треть работников производства и промышленности (30%), а также кафе и ресторанов (34%). Транспорт и логистику планируют поменять на новое дело 30% респондентов.



Представления о доходе, который может обеспечить комфортную жизнь в старости, у людей из указанных сфер сильно различаются. Самые высокие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей: здесь самый популярный вариант ответа — «Хотел бы получать более 100 тысяч рублей в месяц». Его отметили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов. Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители немного скромнее: у них самый популярный запрос — 40—50 тыс. рублей в месяц, так отвечают 23% поваров и официантов, по 21% медиков и учителей и 19% работников транспорта и логистики. Каждый пятый производственник хотел бы получать 30—40 тыс. рублей в месяц (это самый популярный ответ по отрасли), а 14% респондентов из этой сферы хотели бы жить на 100 тыс. рублей и более.