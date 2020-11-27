Мобильный оператор «ВТБ Мобайл» запустил услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой сим-карты. Действующие абоненты и клиенты других операторов смогут подключить мобильную связь дистанционно. Новый функционал доступен жителям Москвы и области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили в ВТБ.

«Подключить виртуальную карту (eSIM) можно за пару минут из любой точки мира через приложение «ВТБ Мобайл Старт». Для этого необходим доступ к Интернету на устройстве (через Wi-Fi или с помощью имеющейся сим-карты). Клиенту нужно загрузить абонентский номер и выбрать тариф оператора. Активация проходит мгновенно. Подключение eSIM также доступно в отделениях банка ВТБ, список которых можно уточнить на сайте», — отмечается в сообщении кредитной организации.

Как подчеркивают в ВТБ, технология eSIM позволяет установить на мобильный телефон или другое устройство сразу несколько номеров и при необходимости переключаться между ними, например разделить работу и личное пространство, использовать отдельные номера для Интернета и мессенджеров. При этом пластиковая сим-карта также может оставаться в устройстве и использоваться наравне с электронной.

На сегодняшний день встроенный модуль eSIM можно найти только на флагманских устройствах и новых моделях различных производителей, их список постоянно обновляется. Установить приложение «ВТБ Мобайл Старт» для получения eSIM можно в App Store или Google Play.



«ВТБ Мобайл» был запущен в сентябре 2019 года. На данный момент к оператору подключились более 300 тыс. человек, уточнил генеральный директор компании Максим Шарков. Клиентам, чьи устройства не поддерживают eSIM, можно получить традиционную пластиковую сим-карту в офисе ВТБ или заказать доставку на сайте оператора, напомнили в банке. Услуга доступна для всех жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти.