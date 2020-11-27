Следственный комитет просит заочно арестовать совладелицу авиакомпании «ВИМ-Авиа» Светлану Мурсекаеву. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, Мурсекаева объявлена в международный розыск.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурсекаевой Светланы Анатольевны. Она объявлена в международный розыск», — сказала собеседница агентства.

По словам пресс-секретаря суда, Мурсекаевой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в сфере кредитования (часть 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ).

«ВИМ-Авиа» — бывшая российская авиакомпания, базировавшаяся в московском аэропорту Домодедово. Она входила в холдинг «ВИМ-Авиа» совместно с авиакомпанией «Русское небо», завершила полеты 15 октября 2017 года из-за крупной финансовой задолженности. В настоящее время суд рассматривает уголовное дело экс-гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева, а также главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Они обвиняются в использовании своих полномочий вопреки законным интересам компании, мошенничестве в сфере кредитования и незаконных валютных операциях.

Топ-менеджеры и хозяева «ВИМ-Авиа» подозреваются в выводе активов за рубеж Уже в ближайшее время уголовное дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа» будет передано из Нижнего Новгорода в Москву для его объединения с делом о мошенничестве. В материалах обоих дел фигурируют одни и те же лица — собственники и топ-менеджеры авиакомпании, которые подозреваются в выводе активов за рубеж. При этом сумма ущерба в банкротном деле уже превысила 4,7 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По данным следствия, владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев, а также гендиректор, финансовый директор и главный бухгалтер с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных сообщникам фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами. Мурсекаев и финансовый директор авиакомпании скрылись от следствия и были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Расследование в отношении них продолжается.



«Зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 года по сентябрь 2017 года получили более 162 миллионов рублей в виде заработной платы и дивидендов, при этом убытки компании к сентябрю того же года составили свыше 2,5 миллиарда рублей», — сообщали ранее ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ. В общей сложности ущерб от действий фигурантов превысил 890 млн рублей, 13 компаний признаны потерпевшими. Самой авиакомпании причинен ущерб на 117 млн рублей.