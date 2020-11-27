Георгий Горшков 1 декабря покидает пост первого заместителя президента — председателя правления Почта Банка. Об этом в пятницу сообщили в кредитной организации.

Как напоминают в финучреждении, топ-менеджер работал в Почта Банке с момента его основания — с 2016 года, а до этого в течение четырех лет занимал пост первого заместителя президента — председателя правления Лето Банка (предшественник Почта Банка). Президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко подчеркнул, что «абсолютно во всем», чего банк достиг к настоящему моменту, есть «огромный вклад и неоценимая заслуга» Горшкова.

В сообщении уточняется, что Горшков планирует сосредоточиться на развитии других бизнес-проектов.



«Планирую и в будущем продолжить работать с самыми интересными активами и проектами на российском рынке», — отметил, комментируя опыт работы в Почта Банке, Георгий Горшков. «Горжусь командой Почта Банка, с которой всего за несколько лет нам удалось создать крупнейшую банковскую сеть в стране, занять лидирующие позиции и заметную долю рынка в наших сегментах, создать эффективную операционную платформу и цифровой бизнес», — заявил он.

