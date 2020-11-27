Верховный суд Украины отказал СберБанку России в удовлетворении кассационной жалобы и признал Ощадбанк законным владельцем торговой марки «СберБанк» на территории страны.

Государственный Ощадбанк образовался из украинского филиала СберБанка СССР, в настоящее время входит в тройку крупнейших банков Украины. Ощадбанк в декабре 2016 года обвинил СберБанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием «Дочернего банка Сбербанка России» на Украине в СберБанк. Украинский банк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки «Ощадбанк», «Сбербанк» и Oschadbank. Российский СберБанк в ответ заявил, что согласовал переименование своей «дочки» с Национальном банком Украины, а регистрация нового названия проведена в соответствии с законодательством страны.

Ощадбанк сообщил о победе в тяжбе за право на наименование «Сбербанк» на Украине Ощадбанк настаивал на незаконности переименования украинской «дочки» Сбербанка России в Сбербанк и в январе 2016 года заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности.

В январе 2016 года Ощадбанк подал иск к СберБанку по нарушению прав интеллектуальной собственности. В апреле-2017 Хозяйственный суд Киева принял решение о запрете российскому СберБанку использовать на Украине торговую марку «СберБанк» и лишил его доменного имени sberbank.ua. СберБанк подавал апелляцию на это решение, а позже — кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

«Верховный суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ОАО «СберБанк России» и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа 2020 года, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит», — говорится в сообщении Верховного суда.

Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.