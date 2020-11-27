Единый телефонный номер, по которому жители РФ при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, вводится в регионах России. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — в поликлиники, на станции скорой помощи или в другие службы. Мы запросили региональные потребности по развертыванию кол-центров и их оснащению. Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», — сказал он.

Чернышенко добавил, что сейчас уже 27 субъектов РФ активно подключились к этой работе.

В аппарате вице-премьера также рассказали, что он дал поручение Минцифры и операторам связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медучреждений, которые работают с коронавирусом.



«Для повышения качества коммуникации населения с медицинскими учреждениями в период пандемии Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России совместно с операторами связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с COVID», — сообщили в аппарате вице-премьера.