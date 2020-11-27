Онлайн-конференция «Портфельные инвестиции для частных лиц» состоится 5—6 декабря.

Первый день мероприятия будет полностью посвящен инвестиционной тематике. Второй день будет полезен тем, кто интересуется бизнесом финансовых и инвестиционных советников, но многие темы будут интересны и частным инвесторам.

Программа конференции:

Новая категоризация инвесторов. Что смогут купить неквалифицированные инвесторы по новым правилам? Кто будет проводить тестирование инвесторов и в чем оно будет заключаться?

Недобросовестные практики финансовых компаний. Какие уловки в моде в этом сезоне? На что обращать внимание при заключении договора и работе в приложении?

Экономика в новой реальности. Круглый стол с участием академичных экономистов и дерзких аналитиков будет посвящен анализу тех изменений, которые принес 2020 год, и попыткам понять, как эти изменения отразятся на будущем мировой и российской экономики.

Новые и проверенные инвестиционные инструменты. Обсудим «модные» инвестиционные идеи (например, IPO и зеленые инвестиции), но не забудем и про «верных друзей» — золото, недвижимость и ETF.

Как выбрать финансового советника? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Поэтому мы попросим поделиться своим опытом нескольких частных инвесторов — как опытных, так и новичков.

Бизнес финансового советника. Как? Почем? Зачем? Какие советники пришли надолго и как будет выглядеть индустрия через десять лет?

Обмен опытом и лайфхаки. Финансовые советники поделятся своими методиками решения конкретных задач — инвестпрофилирование, составление портфеля и ребалансировки.

Полная программа конференции опубликована на официальном сайте.



Среди спикеров:



Профессор Высшей школы экономики Евгений Гавриленков.

Международный финансовый консультант Исаак Беккер.

Основатель группы компаний Movchan's Group Андрей Мовчан.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

Заведующий кафедрой международных отношений МГИМО Владимир Миловидов.

Стоимость участия — 1 тыс. рублей. Купить билет можно на сайте конференции.