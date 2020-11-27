Кредит Европа Банк возобновляет начисление бонусных баллов за покупки по кредитным картам в Интернете (ранее было отменено в марте 2020 года).

Также банк представил держателям карт Urban и Travelpass новую возможность — обменивать накопленные за покупки бонусные баллы на российские рубли.

Чтобы получить рубли в обмен на баллы, достаточно зайти в мобильный банк и в меню вашей карты выбрать «Конвертировать баллы в рубли».

Новая опция является дополнительным способом использования накопленных баллов, по-прежнему можно включать режим списания баллов при покупках с курсом один балл равен одному рублю.