Право подключения к системе «Цифрового профиля», позволяющего передавать коммерческим компаниям сведения о гражданине с его согласия, получили все кредитные организации, страховые и микрофинансовые компании, а также операторы финансовых платформ. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Цифровой профиль» представляет собой совокупность содержащихся в информационных системах госорганов сведений о гражданах и юрлицах, обеспечивает их идентификацию и безопасный обмен подтвержденными данными. Инструмент интегрирован с Единым порталом государственных услуг.



Пилот по «Цифровому профилю» стартовал в мае с ограниченным количеством данных и участников. «Но уже сегодня мы видим, что финансовый рынок очень высоко оценивает проект и активно использует его для оказания услуг гражданам. Этим сервисом воспользовались уже более 1,3 млн человек, и динамика увеличивается ежедневно», — говорится в комментарии первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой.

По ее словам, одна из главных задач, стоящих перед Банком России, — это цифровизация продуктов и сервисов, которые участники финансового рынка предлагают потребителям.

«И это не только мировой тренд, но и ответ на современные вызовы: потребность человека иметь доступные и удобные финансовые сервисы. Пандемия показала, что крайне важно обеспечить гражданам возможность быстро и безопасно получать услуги полностью в цифровом виде. Инфраструктура «Цифрового профиля» позволяет это сделать, предоставляя возможность с согласия гражданина получать информацию из государственных баз данных. Этот проект является одним из основополагающих цифровых проектов, который Банк России делает совместно с Минцифрой и правительством, и его развитие даст новый импульс и финансовому рынку, и смежным с ним областям», — отмечает Ольга Скоробогатова.