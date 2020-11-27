Финансовый управляющий имуществом бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева подал заявление в Арбитражный суд Москвы о введении процедуры реализации имущества банкира, говорится в определении суда.

Заявление управляющего Максима Лагоды суд рассмотрит 29 января 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд 15 июня по заявлению ООО «Зерновая компания «Настюша» признал Ананьева банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Апелляция отменила определение Арбитражного суда Москвы от 25 ноября 2019 года, когда было прекращено производство по заявлению «Настюши» о банкротстве банкира.

Верховный суд (ВС) РФ в октябре отказал в жалобе Ананьева на постановление о признании его банкротом. Изложенные в жалобе Ананьева возражения не свидетельствуют о наличии существенных нарушений норм материального права и (или) процессуального права и не могут служить достаточными основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, отметил ВС. В жалобе, направленной Ананьевым в ВС, он просил отменить постановление апелляционного суда от 15 июня и отправить дело на новое рассмотрение.

Кроме того, ВС РФ в сентябре 2019 года отказал Ананьеву в отмене определения о возбуждении дела о его банкротстве. Он обжаловал определение арбитража Москвы от 12 апреля. Тогда по заявлению конкурсного управляющего компании «Настюша» было возбуждено дело о банкротстве бизнесмена.

Столичный арбитраж в июне 2019 года в рамках дела о банкротстве Ананьева отказал в аресте его имущества в размере 2,8 млрд рублей.



В ходатайстве управляющего «Настюши» говорится, что непринятие обеспечительных мер на имущество Ананьева может сделать невозможным исполнение гражданином-должником его обязательств перед заявителем в размере 2,8 млрд рублей. В частности, заявитель просил арестовать денежные средства Ананьева, находящиеся на счетах «Возрождения» и в Промсвязьбанке, а также 33% доли в уставном капитале ООО «ПСБ-Менеджмент» и самолет Bombardier Challenger 650.

Арбитраж посчитал, что заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу.

Столичный арбитраж 29 мая 2019 года удовлетворил заявление Промсвязьбанка об аресте имущества бывших владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей с 12 бывших топ-менеджеров банка.