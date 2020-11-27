Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести запрет на взыскание долгов с пенсий в размере свыше 25%, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«В случаях, когда взыскание по исполнительному документу (нескольким исполнительным документам) обращается на страховую пенсию по старости, страховую пенсию по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), на накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату, если при этом должник-гражданин не осуществляет трудовую и (или) иную оплачиваемую деятельность, или на пособие по временной нетрудоспособности, размер удержания не может превышать 25%», — говорится в пояснительной записке.

Действующим законодательством установлено ограничение в 50%.

Авторы подчеркивают, что законопроект разработан в связи с поступающими обращениями уязвимой категории граждан, находящихся в трудном материальном положении, вызванном удержанием средств по исполнительным документам.

В июне также в силу вступил закон, который исключил принудительное списание задолженностей с выплат социального характера. Нововведение исключает ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебные приставы для погашения долга могли заблокировать счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или, например, компенсациями за причинение вреда здоровью, ранее заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.