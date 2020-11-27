Апартаменты должны быть признаны жильем, нужно отходить от такого формата недвижимости, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы провели целый ряд совещаний по статусу апартаментов, мы подготовили поправки. Единственное, что до конца года осталось не так много времени, не знаю, успеем ли мы. Но мы в любом случае этот вопрос будем вносить в Государственную думу. Я считаю, что от апартаментов как такого названия, класса жилья нужно максимально уходить, их надо максимально делать жильем», — сказал в пятницу Хуснуллин журналистам во время поездки в Ростовскую область.

Он выразил надежду, что скоро получится поставить точку в проблеме правового статуса апартаментов.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщил, что Минстрой предлагает законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, они должны быть учтены в объеме ввода жилья. Как следует из общенационального плана действий по восстановлению экономики, правительство России планировало утвердить правовой статус апартаментов до конца 2020 года.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема, связанная с апартаментами, — необеспеченность социальной инфраструктурой.