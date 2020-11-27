Топ-20 российских ипотечных банков в октябре 2020 года приняли 624 тыс. заявок на ипотеку, говорится в совместном отчете «ДОМ.РФ» и агентства Frank RG. Это в целом соответствует рекордным уровням июля — сентября и свидетельствует о том, что в стране сохраняется устойчивый спрос на ипотечные продукты, отмечают аналитики.



Ежемесячный обзор «ДОМ.РФ» и Frank RG охватывает 20 крупнейших по выдаче ипотеки банков России, на которые совокупно приходится более 96% всего объема выданных кредитов.



«Мы видим, что несмотря на беспрецедентные масштабы выдачи в летние и осенние месяцы, спрос на ипотеку еще далеко не исчерпан. Люди продолжают обращаться за ипотечными кредитами. Конечно, главная причина в исторически низких ипотечных ставках. За год ставки предложения по основным ипотечным продуктам снизились на 1,1—1,4 процентного пункта, в частности, на новостройки — до 8%. Такого в истории российского ипотечного рынка не было никогда. Как результат, в октябре в рыночном сегменте ипотеки зафиксировано 506 тысяч заявок — на 31 тысячу больше, чем в сентябре. Благоприятные условия кредитования позволяют гражданам не откладывать решение жилищного вопроса на будущее и уже сегодня вкладываться в покупку недвижимости», — говорит генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

При этом, как показывают результаты исследования, в октябре снизилось количество заявок на кредиты в рамках льготной программы на новостройки под 6,5%: на 42 тыс. — до 118 тыс. заявок. Это объясняется спадом после ажиотажного спроса в сентябре, когда в ожидании скорого завершения программы граждане пытались успеть ею воспользоваться. С продлением программы до июля следующего года количество заявок вернулось к уровню июля — августа.

Уровень одобрений заявок российскими банками остается высоким: 59% по рыночным программам, 70% — по программе льготной ипотеки на новостройки.

Текущая макроэкономическая динамика позволяет прогнозировать сохранение спроса на ипотеку на стабильно высоком уровне до конца года. По оценке «ДОМ.РФ», по итогам года будет выдано более 1,6 млн кредитов на сумму 3,8—4 трлн рублей.