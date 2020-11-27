Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 34 копейки к предыдущему закрытию и составил 76,055 рубля. С начала торговой сессии было проведено 48,4 тыс. сделок на 2,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,57—76,32 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,8475 рубля, увеличившись на 60 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,3 тыс. сделок на 287,7 млн евро по курсам от 90,145 до 90,995 рубля за евро.

Доллар США вечером в пятницу поднимается к 76 рублям, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Таким образом, «американец» все же вернулся в диапазон 76—77 рублей, где ему сейчас и место, но позже наметит движение к 77—78 рублям. За неделю доллар США почти не изменился, несмотря на резкое снижение в ее середине. Евро торгуется по 90,8 рубля, вернувшись в известные и комфортные рамки 90—92 рубля. За пять торговых дней этой недели курс евро вырос на полпроцента», — комментирует эксперт.