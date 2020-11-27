Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) за девять месяцев 2020 года составила 30 млрд рублей, что более чем вдвое меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года (63,1 млрд). Такие данные промежуточной сокращенной консолидированной отчетности в соответствии с МСФО на 30 сентября 2020 года представлены в релизе кредитной организации.

Чистые комиссионные доходы составили 28,1 млрд рублей в сравнении с 21,7 млрд за девять месяцев 2019 года.

Активы достигли 7,6 трлн рублей (6,6 трлн на 31 декабря 2019 года). Совокупный кредитный портфель составил 5,1 трлн рублей (4,6 трлн на 31 декабря 2019 года).

Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле составила 2,3% в сравнении с 2,2% на 31 декабря 2019 года.

Объем средств на счетах клиентов составил 5,9 трлн рублей в сравнении с 9 трлн в конце 2019 года, отношение кредитов к депозитам на 30 сентября 2020 года достигло 86,6% в сравнении с 92,4% на 31 декабря 2019 года.



Размер собственных средств (Базель I) составил 771,4 млрд рублей в сравнении с 758,1 млрд на 31 декабря 2019-го, коэффициент достаточности капитала на отчетную дату — 12,1%, капитала 1 уровня — 11,2%.

«Основными факторами, определившими отрицательный финансовый результат группы, стали убыток от первоначального признания поручительств, выданных в пользу банков в обеспечение кредитов, предоставленных компаниям в рамках поддержки российской экономики в период пандемии COVID-19, и создание резервов, в том числе по указанным поручительствам», — сказано в сообщении.

