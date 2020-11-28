Снижения ставки по ипотеке в России больше ждать не стоит: наоборот, до конца года она может вырасти до 7,5%, а в I квартале следующего года — вплоть до 7,7%, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России к началу октября выросла до 7,32% с сентябрьских 7,16%. До этого стоимость кредитов снижалась с апреля 2019 года за исключением ее небольшого роста — на 0,1 процентного пункта — в июне. Тогда регулятор объяснял такую динамику «действиями отдельных участников рынка».

«Мы ожидаем, что средневзвешенная ставка по ипотеке на конец года будет находиться в диапазоне 7,4—7,5% и до конца первого квартала не превысит 7,7%. Во втором квартале 2021 года ставки могут повыситься более существенно на фоне завершения действия программы льготной ипотеки и роста ключевой ставки», — прогнозирует старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.

Потенциал снижения ставки по ипотечным кредитам исчерпан, соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «Поскольку регулятор приостановил смягчение монетарной политики, это также будет препятствием для дальнейшего снижения — напротив, в условиях высокого спроса на ипотечные кредиты возможен рост ставок по ним», — считает он.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина ждет, что если до конца года не произойдет значительных изменений макроэкономических условий в стране, то стоимость ипотечных кредитов будет находиться в диапазоне 7—7,5%. Поддерживает коллегу и старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин: он также считает, что до конца года средняя ставка может быть вблизи 7%.

При этом Щурихина указывает, что высока вероятность сохранения данного уровня ставок и в первом полугодии следующего года, вплоть до окончания действия льготной ипотечной госпрограммы под 6,5%. «После 1 июля 2021 года, если действие льготной ипотеки не будет продлено или не будут реализованы новые госпрограммы, на рынке будет наблюдаться рост средних ставок», — заключила аналитик.