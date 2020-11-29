Средний размер ипотеки в октябре в России впервые вплотную приблизился к 3 млн рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным компании, россияне в прошлом месяце в среднем брали 2,96 млн рублей, что больше результата годом ранее на 13,8%. При этом в сентябре средний размер кредита на покупку жилья составил 2,9 млн рублей.

«На рынке ипотечного кредитования в последние месяцы присутствуют в основном два фактора роста: государственная программа поддержки и снижение процентных ставок вследствие понижения процентных ставок, что приводит к притоку дополнительных потребителей на этот рынок. Рост стоимости недвижимости происходит в основном в крупных регионах, что естественным образом приводит к росту величины средней суммы ипотечного кредита», — пояснили эксперты.

Так, например, средняя сумма ипотечного кредитования в Московском регионе в октябре превысила 4,8 млн рублей, увеличившись с начала года более чем на 140 тыс. рублей, или 3%. В то же время в других регионах показатель составляет 2,45 млн рублей, что почти вдвое меньше результата столицы.