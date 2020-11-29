Минцифры РФ предлагает расширить перечень юридически значимых действий, осуществляемых на портале госуслуг, дополнив его оформлением договоров купли-продажи транспортных средств и договоров лизинга (кроме договоров, заключаемых госучреждениями). Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.

Предлагается также разрешить оформлять на портале договоры на оказание услуг по выездному обслуживанию, осуществляемому многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг. Помимо этого, согласно проекту, можно будет договариваться с банком об изменении условий ипотеки.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно положению о портале госуслуг, обеспечивается возможность осуществления через него юридически значимых действий, в том числе совершения сделок путем создания электронных документов, их подписания с использованием электронной подписи и направления третьим лицам, включая возможность многостороннего подписания, перечень которых утверждается Минцифры РФ.

«В целях реализации указанного положения Минцифры России разработан проект приказа… предполагающий утверждение пяти юридических значимых действий, совершение которых предлагается закреплять в виде электронных документов, подписываемых электронной подписью в личном кабинете единого портала», — говорится в пояснительной записке.

Минцифры рассчитывает, что принятие проекта приказа позволит предоставить гражданам возможность удаленно участвовать в правоотношениях, повысит популярность единого портала госуслуг как платформы юридически значимого взаимодействия граждан с органами государственной власти и между самими гражданами.