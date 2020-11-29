Жители США в условиях пандемии нового коронавируса потратили рекордные 9 млрд долларов на покупки в интернет-магазинах в «черную пятницу» — день крупных распродаж, который следует за отмечаемым в четвертый четверг ноября Днем благодарения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные компании Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.



В прошлом году данный показатель составил 7,4 млрд долларов, в 2018 году — 6,2 млрд. Как констатируют исследователи, рост интереса к интернет-магазинам обусловлен тем, что во многих штатах из-за пандемии действуют ограничения на работу обычных торговых точек.

Наибольшим спросом в минувшую «черную пятницу» пользовались мобильные устройства, различная бытовая техника. По сравнению с прошлыми годами значительно снизился интерес покупателей к ювелирным изделиям и обуви.

Согласно оценкам Adobe Analytics, в предстоящий 30 ноября «киберпонедельник» американцы потратят на покупки в интернет-магазинах от 10,8 млрд до 12,7 млрд долларов. Если прогноз оправдается, то это также станет новым рекордом. В «киберпонедельник» в США в интернет-магазинах часто предоставляют скидки.

В США обычай устраивать распродажи в пятницу после праздника Дня благодарения зародился еще в XIX веке. Сам же термин «черная пятница» был впервые придуман американцами, которые были крайне недовольны огромными дорожными пробками, наблюдавшимися в этот день. Позднее название утратило негативный оттенок, стало применяться исключительно по отношению к крупнейшим в году распродажам и уже в этом значении распространилось как в США, так и по всему миру.