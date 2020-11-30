Всего 1,5 квадратных метра жилья — такую выгоду смогли получить россияне из-за льготной ипотеки, пишут «Известия» . По данным регулятора, в целом по России с апреля по октябрь положительный вклад снижения ставок в доступность ипотеки составил 3,9 кв. м, а отрицательный эффект от роста стоимости недвижимости — 2,4 кв. м. Чистый эффект от госпрограммы составил всего 1,5 кв. м. Именно такая площадь жилья стала для средней семьи прибавкой при покупке недвижимости. Если учитывать еще и рост зарплат, то в кредит средний заемщик мог купить жилье площадью 40,3 кв. м.

Регулятор подчеркивает, что в Москве и Краснодарском крае увеличение доступности ипотечного кредитования из-за снижения процентной ставки было полностью компенсировано увеличением стоимости недвижимости.

Госпрограмма льготной ипотеки предполагает выдачу ипотечных кредитов на сумму 1,85 трлн рублей до середины будущего года, из которых по состоянию на 29 октября 2020-го уже предоставлено 0,7 трлн рублей. Это может привести к изменению структуры кредитования в пользу первичного рынка, считают в ЦБ. Доля таких кредитов в выдачах может с текущих 33% возрасти до 40—60%, что дополнительно снизит спрос на «вторичку». Опережающий рост цен на первичном рынке в условиях превышения стоимости квадратного метра над вторичным также создает ряд рисков, полагают в ЦБ. Такая ситуация может ограничить возможности населения по улучшению жилищных условий.

По словам экспертов, снижение ставок привело к увеличению цен на недвижимость, что снизило выгоду заемщиков. Продление программы льготной ипотеки до середины 2021 года, действительно, может способствовать дальнейшему росту доли кредитов на новостройки. Но ипотека на вторичное жилье с высокой вероятностью останется доминирующим сегментом в выдачах и в 2021-м, уверены эксперты. Из-за локдауна и его последствий застройщики не могут вывести на рынок новые объекты. В выигрышном положении находится только банковская система, которая получает доходы от посредничества в ипотечных сделках, считают эксперты.