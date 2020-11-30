Кампания по переводу пенсионных накоплений обновляет исторические минимумы, пишет «Коммерсант» . По данным ПФР, на 1 ноября, то есть за месяц до начала «периода охлаждения», на смену страховщика было подано 93,5 тыс. заявлений граждан. В прошлом году, когда был зафиксирован предыдущий минимум в переходной кампании, на эту дату было подано почти в 2,5 раза больше заявлений.

Ужесточение требований регуляторов привело к тому, что привлечение клиентов с помощью агентов сбавило обороты, хотя к концу года его вес в нынешней кампании вырос. Так, если на конец первого полугодия доля россиян, желавших перевести накопления из ПФР в НПФ или из НПФ в НПФ, составляла 30% (10,4 тыс. человек) от всех застрахованных лиц, подавших заявление, то на начало ноября она достигла 69% (64,8 тыс. человек). В основном привлечение фондов шло за счет переманивания клиентов у конкурентов, доля таких заявлений составила 56%, или 52,7 тыс. штук. Доля клиентов НПФ, решивших вернуться в ПФР без участия агентов, за четыре месяца сократилась на 40 п. п. до 31% (28,7 тыс. человек).

Основное привлечение проводили НПФ «Большой», «ВТБ Пенсионный фонд», «Газфонд Пенсионные накопления» и Национальный НПФ. По словам нескольких источников, знакомых с ходом кампаний, «Большой» и «Газфонд ПН» привлекали через собственную агентскую сеть и пенсионных брокеров, Национальный НПФ — через банк «Зенит» и внешних брокеров. Клиенты четырех фондов из топ-10 жалуются, что при оформлении документов им не сообщили о теряемом доходе при досрочном переводе или ввели в заблуждение об отсутствии такового. Также в двух крупнейших фондах сказали, что агенты «Большого» и Национального НПФ сообщали клиентам, что фонд, где они сейчас копят на пенсию, «закрывается» и поэтому надо переводить пенсионные накопления к ним.

По словам гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, все привлекающие НПФ действовали весьма осторожно и с оглядкой на регулятора, который «болезненно относится к теме массового привлечения», что и выразилось в очень скромных результатах. По итогам года следует ожидать заметного сокращения клиентской базы НПФ за счет как оттоков в ПФР, так и выплат единовременных сумм застрахованным лицам, а также их естественной убыли, считает Околеснов.