Ставки по ипотеке в России находятся на минимальных значениях за всю историю, но их дальнейшее снижение не исключено, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления СберБанка Александр Ведяхин.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России к началу октября выросла до 7,32% с сентябрьских 7,16%. До этого стоимость кредитов снижалась с апреля 2019 года за исключением ее небольшого роста на 0,1 процентного пункта в июне. Тогда регулятор объяснял такую динамику «действиями отдельных участников рынка».

«Сейчас ставки по ипотеке в России находятся на минимальных значениях за всю историю, но мы не исключаем дальнейшего снижения ставок», — сказал Ведяхин.

Он отметил, что такая ситуация на привела к формированию предпосылок «пузыря» на ипотечном рынке: качество кредитов остается очень хорошим, а рынок по-прежнему имеет большой потенциал к росту.

«Заемщики ответственно походят к получению кредита и адекватно оценивают свои силы. При этом по всем показателям проникновения ипотеки Россия сильно отстает не только от США и стран Западной Европы, но и от бывших соцстран Центральной Европы. Скажем, у нас ипотечное кредитование составляет порядка 7% ВВП, а в Польше, Венгрии и Чехии — около 20%. Так что у нас еще гигантский потенциал дальнейшего роста», — пояснил первый зампред СберБанка.

При этом Ведяхин все же подчеркнул, что для сохранения стабильной ситуации на рынке ставка должна оставаться на низком уровне.

«Благодаря программе субсидирования ставки ипотеки на рынке новостроек сейчас составляют около 6%, и мы видим заметное оживление спроса. Доступность ипотеки для большого числа россиян реально выросла. Программа субсидирования закончится в 2021 году, но при сохранении низкой инфляции и ключевой ставки рыночные ставки будут постепенно приближаться к этому уровню. Это создаст предпосылки для долгосрочного роста рынка», — заключил он.