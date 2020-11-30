Коронавирус отучает россиян от наличных денег, за время пандемии доля жителей страны, которая полностью перешла на безналичные расчеты, достигла почти 40%, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления СберБанка Александр Ведяхин.

«Стабильно растет доля полностью безналичных клиентов, которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%, это на 5 процентных пунктов выше, чем до пандемии», — говорит он.

Зампред правления СберБанка напомнил, что Россия является одним из мировых лидеров по проникновению финтеха и скорости роста безналичных платежей. Так, по его словам, уже до 85% клиентов Сбербанка используют карты для безналичных переводов и расчетов за товары и услуги, а не только для снятия наличных.

Кроме того, россияне стали чаще пользоваться дистанционными способами общения с банком: в настоящее время 64 млн клиентов Сбербанка пользуются его мобильным приложением. Ощутимый рост в удаленных каналах показывают операции с валютой и обезличенными металлическими счетами, отметил Ведяхин.

По данным ЦБ, доля безналичных платежей в рознице в России выросла во II квартале на 5 п. п. до 69%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в сентябре прогнозировала, что доля безналичных платежей в стране по итогам года превысит 70%, а вклад коронавируса в рост данной доли составил примерно 3 п. п.