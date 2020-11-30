С начала 2021 года на устройства, продающиеся на территории РФ, будет установлено российское ПО, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень вошли браузеры, поисковые системы, навигатор, почтовые сервисы, антивирусные программы, мессенджеры, новостные агрегаторы, программы для использования платежной системы «Мир», для аудиовизуального контента, офисное ПО и т. д.

На смартфоны и планшеты, которые будут завозиться в Россию, должны быть предустановлены 16 программ, на компьютеры — три, а на Smart TV — четыре. Будут также разработаны акты по правилам установки ПО и список требований, которым будут должны соответствовать цифровые продукты. Все устройства будут иметь поддержку кириллицы в программах, ориентированных на русскоязычную аудиторию.