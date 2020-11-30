Фондовые торги в РФ стартовали в понедельник в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:11 мск индекс Мосбиржи потерял 0,76% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 118,65 пункта. Индекс РТС просел на 1,08% до отметки 1 288,25.

«Утреннее снижение большинства азиатских рынков задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 110—3 170 пунктов, по индексу РТС — 1 285—1 315 пунктов», — прокомментировал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.