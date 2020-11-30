Правительство РФ до конца 2021 года продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год — до 31 декабря 2021 года», — сказал председатель Кабмина.

По его словам, «именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции». «В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача — продолжить их поддержку», — уверен Мишустин.