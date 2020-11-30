Комитет Совета Федерации по бюджету рекомендовал палате одобрить федеральный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщила первый зампред комитета Елена Перминова. Сенаторы рассмотрят документ 2 декабря, представят документ министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Комитет на своем заседании поддержал бюджет», — сказала Перминова.

Закон предусматривает рост доходов бюджета РФ с 18,765 трлн рублей в 2021 году до 20,637 трлн в 2022 году и 22,263 трлн в 2023 году, расходов — с 21,52 трлн рублей до 21,884 трлн и 23,671 трлн рублей соответственно. В итоге образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.

На 2021 год было смягчено бюджетное правило, ограничивающее трату дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от цены нефти Urals выше планки отсечения. Эта планка составляет 43,3 доллара в 2021 году, 44,2 доллара в 2022 году и 45 долларов в 2023 году при прогнозе среднегодовой цены в 45,3, 46,6 и 47,5 доллара за баррель соответственно. Вместе с тем в 2021 году базовым будет считаться объем добычи нефти, который был бы без ее сокращения в рамках сделки ОПЕК+, поэтому образуются недополученные нефтегазовые доходы в 91 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах ожидаются уже дополнительные нефтегазовые доходы в 703 млрд и 787 млрд рублей соответственно. Согласно бюджетному правилу, эти суммы должны будут пойти в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния.

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021—2023 годы Согласно принятому документу, в 2021 году доходы федерального бюджета РФ составят 18,8 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн, дефицит — 2,75 трлн.

«Недостачу», включая образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов «бумажный дефицит», планируется покрывать в основном за счет внутренних займов: чистое привлечение в бюджет от этого источника закладывается в 2,9 трлн рублей в 2021 году, 2,1 трлн рублей в 2022 году и 2,4 трлн рублей в 2023 году.

На финансирование дефицита за счет ФНБ в 2021 году в проект бюджета заложен 91 млрд рублей. Объем фонда должен составить на конец 2021 года 12,487 трлн рублей, 2022 года — 12,638 трлн, 2023 года — 13,474 трлн рублей. Поступление в резервы дополнительных доходов от нефти и газа происходит с лагом: в 2022 году на них будет покупаться валюта, в которой хранятся средства ФНБ, а уже в 2023 году все приобретенное за год зачислится в фонд.