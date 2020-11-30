Введение нового пакета мер помощи российскому бизнесу пока не планируется, так как экономика продолжает работать, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дальше какие-то меры (помощи бизнесу) будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые можно только в пакете рассматривать», — сказал представитель Кремля. По его словам, «пока сейчас речь не идет о каких-то очередных пакетах помощи». «Просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать», — отметил Песков, напомнив, что «весной ситуация были кардинально другая».

«Правительство находится в постоянном диалоге с организациями малого и среднего бизнеса и в рамках этого диалога, конечно, получает информацию о тех проблемах, которые возникают и которые стоят на повестке дня», — сказал представитель Кремля. Он считает, что у бизнеса «проблемы есть», они «связаны с общим экономическим кризисом».

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили до конца 2021 года Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что «набор мер поддержки был сформулирован, был реализован». «В настоящий момент экономика не закрывается, она продолжает функционировать, и этому уделяется очень большое внимание — как организовать процесс медицинского обслуживания населения, чтобы это позволило не закрывать экономику», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Сравнивая нынешнюю ситуацию с той, что была весной, Песков заметил: «Весной фактически мы останавливались, уходили на локдаун». Отвечая на вопрос об условиях, при которых может появиться новый пакет мер поддержки бизнеса, представитель Кремля повторил, что правительство поддерживает постоянный диалог с представителями малого и среднего бизнеса, «в рамках этого диалога формулируются какие-то потребности».