Россия считает важным разрабатывать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) независимые от доллара способы расчетов и, в частности, расширять практику взаиморасчетов в национальных валютах. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС.

«Важная тема — это разработка альтернативных, независимых от доллара способов расчетов, — указал Мишустин. — Считаем перспективным расширение практики взаимных расчетов в национальных валютах».

По словам главы российского Кабмина, необходимо «выйти на согласованное решение по этому вопросу и после этого приступить к обсуждению такой темы, как создание механизмов финансового сопровождения проектной деятельности ШОС».

Мишустин также заявил, что принятие программы развития дорожной инфраструктуры в рамках Шанхайской организации сотрудничества необходимо ускорить, сейчас ее подготовка затягивается. Он подчеркнул, что транспортная инфраструктура играет «важнейшую роль в развитии объединения». «Нужно как можно скорее найти развязки для принятия программы развития дорог ШОС, — указал Мишустин. — Ее подготовка, к сожалению, затягивается».

Он также отметил, что Россия считает первостепенной задачей открытие до конца 2020 года шести маршрутов международных автоперевозок. «Они предусмотрены соглашением о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, — уточнил Мишустин. — Россия делает все необходимое, чтобы воплотить в жизнь такие договоренности».