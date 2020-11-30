Чистая прибыль Локо-Банка за девять месяцев 2020 года выросла на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,8 млрд рублей по МСФО, говорится в релизе финучреждения.



Чистый процентный доход составляет 4,1 млрд рублей, чистая процентная маржа — 5,6%. Чистый доход от операций с торговыми и инвестиционными ценными бумагами за девять месяцев равен 0,5 млрд рублей.

Операционный доход оказался на уровне 6,3 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель (за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки) составил 48,3 млрд рублей.

Объем средств на счетах клиентов — 66,6 млрд рублей. Собственные средства банка по результатам девяти месяцев увеличились на 13,3% до 21,2 млрд рублей. Рентабельность капитала (ROE) составила 11,8%.