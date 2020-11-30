Центробанк вынес постановление о привлечении АО «Страховое общество газовой промышленности» к административной ответственности. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Постановление в отношении «СОГАЗа» вынесено 30 ноября этого года по статье 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования»). Документ пока не вступил в законную силу.

Постановлением назначен административный штраф, при этом в номере документа нет обозначений, указывающих, применяются эти санкции к должностному или юридическому лицу. Согласно статье 15.34.1 КоАП, «необоснованный отказ страховой организации, страхового агента, страхового брокера от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей».

«За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, страховой агент — физическое лицо, страховой брокер — физическое лицо, сотрудник страховой организации, осуществляющие заключение договоров страхования, рассмотрение заявлений, обращений потребителей финансовых услуг, а также операции с денежными средствами, несут административную ответственность как должностные лица», — указано в примечании к статье.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает страховщику направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.