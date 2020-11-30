Возможностью оформить льготную ипотеку с начала 2020 года воспользовались 58 тыс. семей с двумя детьми, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Для семей с двумя детьми национальным проектом «Демография» предусмотрена льготная ипотека на весь срок кредитования. С начала года такой возможностью воспользовались 58 тысяч семей», — сказал он на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Котяков также сообщил, что почти 82 тыс. многодетных семей, в которых третий ребенок появился после 1 января 2018 года, воспользовались выплатой на погашение ипотеки на общую сумму более 36 млрд рублей. Он добавил, что более 1,5 трлн рублей было направлено на поддержку семей с детьми в 2020 году на федеральном уровне, в том числе почти 600 млрд — в рамках дополнительных мер поддержки в условиях пандемии.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на совете, сообщила, что во время пандемии мерами поддержки были охвачены 27,6 млн семей. Она добавила, что всего в России воспитывается более 30 млн детей.