РГС Банк предложил клиентам самостоятельно выбрать ставку в рамках вклада «Дорога к цели». Финальную доходность по депозиту можно собрать как конструктор — из доступных опций. Максимальная ставка при этом составит 5,6% годовых в рублях или 5,81% — с учетом опции капитализации процентов, говорится в релизе финучреждения.



Вклад открывается на сумму от 50 тыс. рублей и на срок от 91 до 732 дней. «Клиент может выбрать любой комфортный срок размещения в указанном диапазоне. Также вкладчику доступен выбор способа выплаты дохода: ежемесячное начисление процентов на карту/счет в РГС Банке с целью получения пассивного дохода или на счет вклада, с причислением процентов к основной сумме вклада с целью увеличения дохода. Можно выбрать вариант вклада с возможностью пополнения или без, частичное снятие не предусмотрено», — сказано в сообщении.

Ставка по вкладу «Дорога к цели» зависит от срока размещения, возможности пополнения, опции капитализации процентов, условий открытия — в офлайн- или онлайн-канале, а также от надбавки для определенных категорий клиентов.

Базовая ставка составит от 3,55% до 4,25% в зависимости от срока размещения. «Более привлекательный процент (плюс 0,1% к базовой ставке) ждет клиентов при открытии вклада через интернет- и мобильный банк. Повышенную ставку (плюс 0,25%) могут также получить автовладельцы при предъявлении водительского удостоверения/ПТС/СТС и лояльные вкладчики. К последним относятся те, у кого на момент открытия срочного вклада оформлен действующий срочный вклад, накопительный счет или продукт «Доходная карта» либо срочный вклад был закрыт в течение 2016—2020 годов», — говорится в релизе.

Ставка по вкладу может вырасти еще на 0,5—1% за трансакционную активность по карте «Автодрайв» РГС Банка. Для начисления повышенной ставки достаточно открыть карту и просто оплачивать ею ежедневные покупки любых товаров и услуг на сумму от 10 тыс. рублей в месяц.