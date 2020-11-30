Онлайн-бизнес-завтрак «Макроэкономический прогноз на 2021 год. Лучшие инвестиционные стратегии» пройдет 4 декабря.

Что ждет российскую и мировую экономику в ближайшие месяцы? Какие процессы окажут на нее определяющее влияние? Удастся ли преодолеть рецессию в 2021 году? Продолжат ли регуляторы стимулировать экономику? Насколько вероятен рост инфляции и процентных ставок? Стоит ли ждать продолжения роста или обвала фондовых и товарных рынков в будущем году? Какие риски будут довлеть над инвесторами в текущих условиях? Какая инвестиционная стратегия окажется оптимальной в 2021 году? Об этом участники и гости бизнес-завтрака узнают от ведущих российских экономистов, известных профессиональных инвесторов и управляющих активами.

Среди участников дискуссии:

Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги; старший советник Albright Stonebridge Group Александр Габуев.

Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова; главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ «ВШЭ» Наталья Зубаревич.

Глава группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group Андрей Мовчан.

Руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова.

Портфельный управляющий «Сбер управление активами» Дмитрий Постоленко.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Программа и полный список спикеров — на сайте мероприятия.



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