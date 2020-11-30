Рост российского банковского сектора на горизонте 2020—2023 годов замедлится, но все еще будет выше общемирового, заявил глава СберБанка Герман Греф на Дне инвестора.

«На горизонте 2020—2023 годов рост банковского сектора в России замедлится. При этом останется достаточно перспективным относительно мирового банковского уровня. Ключевыми драйверами роста розничных финансовых рынков станут ипотечное кредитование, управление активами и страхование», — отметил Греф.

По прогнозу СберБанка, в 2020—2023 годах розничное кредитование будет расти на 10—12%, а корпоративное — на 5—7% ежегодно.

По мнению Грефа, пик неопределенности из-за пандемии коронавируса уже пройдет. По прогнозу СберБанка, спад ВВП по итогам 2020 года окажется в диапазоне 3,5—4,5%. В 2021 году экономика вырастет на 2,5—3,5%, а затем выйдет на стабильный рост около 2—3%.