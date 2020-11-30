СберБанк ограничил выдачу кредитов клиентам с неприемлемо высоким ESG-риском (то есть не придерживающимся принципам ответственности в экологии, социальном развитии и корпоративном управлении), сообщил первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин на Дне инвестора.

«Мы улучшаем инструменты стресс-тестирования, а к 2023 году планируем сделать ESG-скоринг для всего кредитного портфеля», — отметил Ведяхин.

В 2021 году «Сбер» планирует начать рассчитывать свой углеродный след, чтобы затем постепенно снижать его. Сейчас банк разрабатывает методологию такого расчета.



По словам Ведяхина, СберБанк снижает бумажный документооборот на 30% ежегодно. К 2023 году «Сбер» планирует увеличить долю отходов, идущих на переработку, до 40%, а долю закупки «зеленой» энергии — до 30%.