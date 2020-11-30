Основные фондовые торги в РФ завершились в понедельник снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,12% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 107,58 пункта. Индекс РТС просел на 1,57% — до уровня 1 281,97.

Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 4,35%, Mail.ru — на 2,79%, «Газпрома» — на 1,87%, «Норильского никеля» — на 1,22%, «Полюса» — на 0,8%, СберБанка и «Магнита» — на 0,77%, Московской биржи — на 0,12%. Бумаги «Яндекса» прибавили в цене 4,99%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе ввиду сохранения преимущественно негативного внешнего фона», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе и опустились к ближайшим поддержкам 3 100 и 1 290 пунктов. Завершение дня ниже будет говорить о рисках развития снижения к следующим целям краткосрочной коррекции 3 040 и 1 250 пунктов, что в целом было бы вполне логично для снятия перекупленности», — написала она незадолго до окончания сессии.

«Бурный ноябрьский рост в последний торговый день месяца сошел на нет. Все, что нужно было учесть в ценах и отыграть, уже учтено и отыграно, покупать дальше просто на инерции не получится, так как рынку нужны катализаторы. Без них удержаться на высоте вряд ли получится», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По ее подсчетам, за ноябрь рублевый индикатор (индекс Мосбиржи) вырос на 16%, что является неожиданным результатом «для абсурдного «ковидного» времени», а валютный индекс РТС за месяц «взлетел аж на 21%».

