Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности БКС Банка до уровня «ruА-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка был рейтинг «ruBBB+» с «позитивным» прогнозом.

«Повышение рейтинга связано с ростом комиссионных доходов в рамках реализации стратегии цифрового универсального банка, что привело к росту операционной эффективности и улучшению оценки диверсификации бизнеса», — поясняется в сообщении агентства.

Аналитики уточняют, что «рейтинг банка обусловлен приемлемой оценкой рыночных позиций, адекватным уровнем достаточности капитала, высоким качеством активов, сильной ликвидной позицией, повышенной чувствительностью к операционным и регулятивным рискам, а также адекватным уровнем корпоративного управления и стратегического планирования».

В «Эксперт РА» напоминают, что БКС Банк специализируется на операциях с ценными бумагами, конверсионных сделках и операциях с производными финансовыми инструментами, а также на комплексном обслуживании физических и юридических лиц, в том числе клиентов компаний финансовой группы «БКС». Кроме того, банк занимается комплексным обслуживанием МСБ (бренд «Банк «Сфера»), выдачей гарантий, также в 2020 году запущены направления эквайринга и сопровождения экспортно-импортных контрактов.

Приемлемые рыночные позиции отражают невысокие конкурентные позиции банка в основных сегментах российского банковского рынка, указывают эксперты. В силу макроэкономических условий банк замедлил темпы роста ссудного портфеля (плюс 2% за девять месяцев 2020 против плюс 184% за 2019 год), и доля кредитов в структуре активов все еще не является значительной. Порядка 83% активов приходится на краткосрочные высоколиквидные компоненты с пониженной доходностью. Банк имеет ограниченную клиентскую базу корпоративных заемщиков, при этом завершает формирование инфраструктуры для масштабирования розничного кредитования в 2021 году. Вместе с тем увеличение отдельных составляющих процентных и комиссионных доходов отразилось на повышении оценки диверсификации бизнеса на основе структуры доходов. «При оценке конкурентных позиций банка агентство учитывает значимые конкурентные позиции группы «БКС» как одного из лидеров российского инвестиционного рынка», — говорится в релизе.

В «Эксперт РА» констатируют, что банк имеет адекватный запас капитала для текущего риск-профиля. В соответствии со стратегией развития, для расширения масштабов бизнеса в 2021 году ожидается увеличение основного капитала.

Отмечается высокое качество активов и внебалансовых обязательств банка. В силу специфики его бизнеса в структуре активов доминируют требования к кредитным организациям и Банку России. Кредитный портфель формирует менее 15% валовых активов на 1 октября 2020 года и не характеризуется высоким качеством (доля просроченных ссуд — 10% в корпоративном и 22% в розничном портфеле, что отчасти объясняется сохранением на балансе ссуд, выданных в рамках предыдущей бизнес-модели; доля пролонгированных ссуд — 16%, реструктурированных без понижения категории качества — 36%). Поддержку рейтингу оказывают умеренно высокие показатели обеспеченности ссуд.



Оценивая бизнес-процессы в банке, рейтинговое агентство в том числе указывает на высокую степень диджитализации бизнеса. При этом отмечается, что «на рейтинг по-прежнему влияют повышенные операционные и регулятивные риски, связанные с высокой кассовой и расчетной активностью клиентов, а также преобладанием на расчетно-кассовом обслуживании компаний МСБ с пониженной налоговой нагрузкой. В случае дальнейшего масштабирования трансакционной активности клиентов потребуется повышенное внимание к комплаенс-системам банка».