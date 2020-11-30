Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре 2020 года, осталась на уровне 7,3%, при этом объем выдачи ипотеки за месяц вырос почти на 8,5% — до более чем 546 млрд рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.

Как подсчитали в ЦБ, средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в октябре составила 7,31%, при этом в сентябре этот показатель равнялся 7,32%. Также отмечается, что по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года объем выдачи ипотеки вырос в два раза.

Российские банки выдали более 212 тыс. ипотечных кредитов в октябре, что почти на 7% больше по сравнению с сентябрем 2020 года и на 80% — с октябрем 2019-го.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов 2020 года за десять месяцев вырос до более чем 3,2 трлн рублей, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в целом за 2019 год было выдано ипотечных кредитов на сумму более 2,8 трлн рублей.



Средневзвешенный срок кредитования по ипотечным кредитам, выданным в октябре, составил около 18,5 года.