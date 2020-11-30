Крупные российские операторы связи сделали бесплатными звонки на единый телефонный номер 122, который можно использовать для вызова скорой и врача при инфицировании коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в компаниях.

О том, что в России появится единая служба, через которую жители c коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, 27 ноября сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов РФ, организовать их оперативную маршрутизацию — в поликлиники, на станции скорой помощи или в другие службы.

Опрошенные ТАСС компании из «большой четверки» (МТС, «Билайн», Tele2 и «МегаФон») подтвердили, что обнулили стоимость звонков на номер 122.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с коронавирусом.

Чернышенко сообщил ТАСС в понедельник, что все регионы РФ получили доступ к единому телефонному номеру 122.



«После того как мы предложили регионам замкнуть на едином номере вопросы по COVID-19, в ежедневном режиме получаем обратную связь. На сегодня статус следующий: технический доступ к номеру имеют все регионы, в настоящий момент происходит настройка маршрутизации вызовов на 122. В тестовом режиме номер запустили 28 субъектов», — рассказал он.

Среди регионов, которые подключили номер, — Карелия, Вологодская, Тульская, Томская области, Краснодарский край.

