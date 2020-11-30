Банк России вынес в понедельник, 30 ноября, ряд постановлений о привлечении банка «Открытие», Тинькофф Банка и «Зенита» к административной ответственности, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Пять постановлений в отношении «Открытия» и два в отношении «Тинькофф» вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Постановления пока не вступили в законную силу.

Каждый из случаев предусматривает наложение административного штрафа, однако в номерах постановлений нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются ли они к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Постановление в отношении «Зенита», также предусматривающее штраф, вынесено по статье 15.20 КоАП РФ («Воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами») и также не вступило в силу. «Воспрепятствование эмитентом, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных частями 1, 2, 4, 5, 8 и 10 статьи 15.23.1 настоящего кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей», — гласит статья.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.