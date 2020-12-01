Банк России планирует полностью изменить механизм лицензирования всех финансовых институтов — от банков до инвестиционных советников, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Предполагается, что реформа коснется банков, профучастников рынка ценных бумаг, НПФ, страховых, управляющих компаний и других игроков финансового рынка. Рассматривается вопрос получения лицензии финансового института непрофильной компанией, например в рамках экосистемы. По информации двух собеседников, поручение о подготовке реформы дала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ряд компаний уже получили опросник ЦБ о том, какими они видят возможные изменения.

В Банке России сообщили, что подготовлен доклад для общественных консультаций по вопросам совершенствования допуска на финансовый рынок. Он будет опубликован в ближайшее время, чтобы все заинтересованные лица смогли принять участие в обсуждении, отметили в ЦБ.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, «создание и развитие экосистем несет в себе определенные риски для всей финансовой системы». Сейчас регулятор не до конца видит все вызовы и риски, особенно в нефинансовой части, и, соответственно, может не принять меры предупреждения. Поэтому «должен быть новый порядок регулирования», считает Аксаков.

Участники рынка в целом поддерживают подход смещения от регулирования юридических лиц к регулированию по виду деятельности. По словам экспертов, нужно уходить от лицензирования по формальному признаку и приходить к генеральным лицензиям, как это сделано во многих западных юрисдикциях. Также сейчас ряд лицензий уже не соответствуют требованиям потребителя и на практике компании их совмещают, клиенты стремятся получать более гибкие продукты у одного «поставщика». Это станет возможно в рамках финансовой компании с набором лицензий на разные виды деятельности, что к тому же обеспечит клиентам «бесшовные» переходы из одного продукта в другой, без финансовых потерь, считают эксперты.