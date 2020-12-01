Номинальные доходы россиян в июле — сентябре 2020 года по сравнению со II кварталом выросли более чем в двух третях российских регионов — в 61 из 85, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании FinExpertiza.

Существеннее всего доходы увеличились в Краснодарском крае (сразу на 51,6% до 42,2 тыс. рублей в месяц), большой прирост показали доходы жителей Дагестана (они поднялись на 30,6% до 29,3 тыс. рублей на человека), а на третьем месте по величине прироста оказалась Кабардино-Балкария (на 25,3% до 22,1 тыс. рублей). В десятку регионов-лидеров также вошли Ставропольский край (+24% до 24,7 тыс. рублей), Брянская и Ростовская области (+22,3% до 29,7 тыс. и +19,6% до 33 тыс. рублей соответственно), Адыгея (+19% до 31,9 тыс. рублей на человека). Замкнули топ-10 наиболее благополучных регионов Чеченская Республика (+18,7% до 25 тыс. рублей), Севастополь (+17,1% до 32,9 тыс. рублей) и Северная Осетия (+15,8% до 24,1 тыс. рублей).

Во всех перечисленных регионах, кроме Краснодарского края, доходы так и не смогли дотянуть до среднероссийского уровня в 35 тыс. рублей, отмечается в исследовании. Таким образом, результат был достигнут в том числе за счет низкой базы карантинного периода: после снятия большей части ограничений бизнес увеличил выручку.

Росстат оценил динамику средних зарплат в сентябре и безработицу в октябре В сентябре среднемесячная начисленная зарплата составила 49 259 рублей.

Также аналитики выявили прямую взаимосвязь между благосостоянием населения и количеством безработных россиян на пособии, которое во время пандемии власти увеличили до 12 130 рублей. На десять регионов-лидеров по динамике доходов приходится 21% всех пособий по безработице в стране, при этом в каждом из этих субъектов их число в среднем в два раза превышает среднероссийский уровень, говорится в исследовании.

В Ямало-Ненецком автономном округе сокращение среднедушевых номинальных доходов населения в III квартале относительно II квартала составило 13,9% до 82,7 тыс. рублей. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ (-11,3% до 81,1 тыс.), за ним следует Ханты-Мансийский АО (-7,2% до 51,6 тыс.). Четвертое место заняла Тыва (-6,9%), далее Томская область (-6,2%), Красноярский край (-5,3%), Иркутская и Магаданская области (-5,2% и -3,4%). Замыкают десятку антирейтинга Бурятия (-2,6%) и Тюменская область (-2,5%).