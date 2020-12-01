Минфин готов снизить порог входа для инвесторов до 400 млн рублей для заключения региональных контрактов с единственным поставщиком в обмен на инвестиции в регионы, пишет «Коммерсант» . Об этом сообщил в ходе мероприятия в Совете Федерации замглавы Минфина Алексей Лавров. Речь идет о заключении регионами долгосрочного контракта с единственным поставщиком на поставку продукции при условии создания и развития производства такой продукции на их территории. Сейчас для заключения офсетного контракта объем инвестиций в проект должен составлять не менее 1 млрд рублей, а срок контракта — не более десяти лет.

Также Минфин намерен ввести ограничения на такие контракты: закупка не должна превышать 30% объема производства инвестора. В ведомстве подчеркивают, что предельный объем для офсетов сейчас не установлен и должен сбалансировать такие закупки при понижении критериев.

Как пояснили в Минфине, необходимый законопроект уже разработан и проходит межведомственное согласование. Инициатива прямо связана с задачей стимулирования частных инвестиций для восстановления экономики. Принцип долгосрочных обязательств в обмен на инвестиции беспокоит Минфин. Чем больше таких обязательств, тем меньше гибкость бюджета, считает Лавров.