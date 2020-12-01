Более 85% крупных организаций в России применяют решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), пишет «Коммерсант» . Это показало совместное исследование TAdviser и «Ростелекома». Чаще под такими решениями подразумеваются виртуальные помощники или чат-боты, а также предиктивная аналитика для персонализации предложений и инструменты для повышения производительности труда. По данным опроса, 93% компаний не сокращали рабочие места при внедрении ИИ-решений. Продажи готовых решений в сфере ИИ составили около 6 млрд рублей за 2019 год. Их разработкой для продажи занимаются 30% опрошенных компаний.

Однако респонденты затрудняются точно оценить эффект применения ИИ в работе. Только 18% компаний располагают официальной оценкой эффекта ИИ-проектов, а около трети опрошенных в принципе затрудняются с оценкой эффекта. TAdviser оценивает общий эффект от внедрения таких решений по итогам 2019 года примерно в 59 млрд рублей, включая дополнительный доход и сэкономленные средства. В 2020 году этот уровень, скорее всего, не сократится, говорится в исследовании.

Проект по развитию искусственного интеллекта получит 16,6 млрд рублей Проект по ИИ представляет собой одно из семи направлений нацпрограммы «Цифровая экономика».

По словам экспертов, подсчитать эффект сложно, но возможно: есть методики нормирования труда, когда замеряется изменение скорости процессов при внедрении ИИ, — можно оценивать сокращение количества ошибок пользователей, времени простоя и т. д. Проще всего обосновать применение ИИ для клиентских сервисов, рассчитывая повышение объема продаж, отметили эксперты. Общий же уровень проникновения решений ИИ зависит от того, «готовы ли руководители называть это такими громкими словами», считают эксперты, поясняя, что для многих организаций заявлять о применении ИИ — хороший тон.