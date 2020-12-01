📰 Многие активы, от евро до нефти и фондовых индексов, быстро росли в ноябре, поэтому и коррекция может оказаться весьма резкой, пишет «Российская газета» , ссылаясь на ведущего аналитика FxPro. Учитывая тягу рынков к круглым уровням к концу года, все это может обернуться возвращением USD/RUB в область 80, а EUR/RUB — к 95. Но это весьма пессимистичный и не самый вероятный сценарий, считает эксперт. По его словам, рубль может обратить внимание на динамику нефти и начать догонять подорожавшую нефть. Тогда он может уйти к 74 и даже 73 за доллар.

📰 Ретейл ждет повышенных продаж перед Новым годом и в праздничные каникулы, пишут «Известия» . В торговых сетях считают, что в этом году россияне массово не поедут за рубеж и вряд ли будут отдыхать в России из-за страха заразиться коронавирусом. Ретейл ожидает роста спроса на чай, кофе, алкоголь, а также на праздничные товары, пиротехнику и товары для дома, рассказали в сетевых магазинах. Граждане попытаются компенсировать неудавшийся отпуск дополнительными покупками, считают в Ассоциации компаний розничной торговли.

📰 Банк России обсудил с участниками финансового рынка перспективы введения в оборот цифрового рубля, объявив, что видит в нем возможность создания конкуренции банкам на рынке расчетов со стороны других игроков, пишет «Коммерсант» . Финансисты опасаются, что ЦБ может сам составить конкуренцию банкам, так как в случае волнений граждане могут перевести деньги со счетов в банках в цифровые кошельки в Банке России. Эксперты добавляют, что сама по себе концентрация расчетов по цифровому рублю в одних руках создает дополнительные риски.

📰 За год количество иногородних покупателей жилья в московских новостройках выросло на 25%, пишет «Российская газета» . Ипотеку или материнский капитал используют 45%, остальные покупают квартиры на собственные средства, отмечают эксперты «ИНКОМ-Недвижимость». Чаще всего квартиры в Москве покупают жители Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областей, на их долю приходится 60% сделок с новостройками. Четверть покупателей — с Дальнего Востока. Рост интереса покупателей из регионов к столичным новостройкам эксперты связывают с введением программы льготной ипотеки, а также с экономической ситуацией, которая сложилась на фоне пандемии.